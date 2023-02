Nitras publicznie wyśmiał polityków! Bezlitośnie wypomniał kobiecie wagę

Sławomir Nitras nie szczędził krytyki wobec rządu. W swojej wypowiedzi nie omieszkał nawet sięgnąć po wypominanie wyglądu poszczególnych polityków, a zwłaszcza ich przybierania na wadze. - To może nieładne, ale im się już paski nie domykają, oni się wszyscy tak rozpaśli. W sensie i fizycznym i w sensie finansowym. Przecież tak nie można. Niech pan zobaczy, jak Brudziński wygląda. Ja pamiętam go sprzed 7 lat, normalny, fajny, szczupły facet. Nawet się potrafił ubrać. A dzisiaj? – mówił polityk w Radiu Zet. Gdy dziennikarz próbował zwrócić uwagę, ze nadwaga może być wynikiem na przykład choroby czy genów, Sławomir Nitras natychmiast to podchwycił. - Im się geny pozmieniały w ciągu tych ośmiu lat rządzenia. Tylko taka ścisła dieta, a szczególnie odpiłowanie od publicznych stanowisk może im pomóc – stwierdził polityk KO. - To, że ktoś się tak zmienił fizycznie, jak oni się zmieniają, jest dowodem na to, że im się po prostu odkleiła rzeczywistość – dodał. Nie oszczędził nawet Beaty Kempy, której bezlitośnie wytknął wagę. - W przypadku Brudzińskiego, w przypadku Kempy nie mam wątpliwości. Niech pan zobaczy, jak się Czarnek zmienił, przecież on jest dwa razy większy niż był na tym fotelu – skwitował Sławomir Nitras. Warto zaznaczyć, że wyśmiewanie wyglądu jest bardzo nieeleganckie i niemerytorycznie, zwłaszcza w poważnej rozmowie.

Sonda Czy ktoś kiedyś wyśmiewał to, ile ważysz? Tak Nie

Żenada 🤮🤮Nitras krytykuje wygląd polityków Zjednoczonej Prawicy 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/dtbXDzuHcM— AnkaPolska 🇵🇱 #BabiesLivesMatter (@AnkaPolska) February 22, 2023