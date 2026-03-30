Politycy "oderwani od rzeczywistości"? Miziołek i Olczyk o skandalach i drożyźnie dotykającej Polaków

W programie "Niedyskretnie o politykach" padają mocne słowa o cenach paliw i "żenującej awanturze" wokół decyzji rządu.

Prowadzące analizują polityczne perypetie Ewy Zajączkowskiej-Hernik z Konfederacji i "archeologiczne" odkrycia Grzegorza Brauna.

Omówiono kontrowersyjne trendy na TikToku, społeczne reakcje i "nieśmieszne żarty" dotyczące poważnych spraw.

Sprawdź, dlaczego dziennikarki zarzucają władzy "oderwanie od rzeczywistości" i "brak słuchu społecznego"!

Ceny paliw i „żenująca awantura” wokół decyzji rządu

Już na początku programu Eliza Olczyk wprowadza temat, który dotyczy milionów Polaków, cen paliw. I choć pojawia się dobra wiadomość dla kierowców, nie zabrakło krytyki politycznego chaosu wokół decyzji.

„Będziemy też mówiły o cenach paliw, bo jednak wygląda na to, że jak będziecie państwo się wybierali na takie świąteczne podróże gdzieś do rodziny, to jednak będzie taniej” – powiedziała Eliza Olczyk w programie „Niedyskretnie o politykach”.

Dziennikarka zwróciła uwagę, że ceny nie osiągną poziomów, których obawiali się kierowcy.

„Mimo wszystko nie będziecie płacić po te 9 zł za ropę czy 7,50, a w każdym razie około 8 za benzynę, bo jednak rząd zdecydował się obniżyć te ceny i w ogóle w związku z tym była taka awantura, kto szybciej podpisał, kto później opublikował” – mówiła. I dodała wprost: „Dosyć żenująca, ale o tym też państwu opowiemy”.

Konfederacja i polityczne „perypetie” Zajączkowskiej

W programie nie zabrakło też wątku Konfederacji i głośnej sprawy Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Olczyk zapowiedziała temat wprost, pokazując, że to jeden z głównych punktów odcinka.

„O pani Ewie Zajączkowskiej-Hernik i jej perypetiach na scenie politycznej, o trasie eksperckiej Sławomira Mentzena, a także o najnowszym politycznym odkryciu Grzegorza Brauna, czyli Stanisławie Tymińskim” – zapowiedziała. Padło też ironiczne porównanie dotyczące powrotu Tymińskiego do debaty publicznej: „wykopany tak jak eksponat archeologiczny sprzed 35 lat” – stwierdziła Olczyk.

Mocne zarzuty wobec władzy: „Ta sprawa jest polityczna”

Eliza Olczyk nie zostawiła też złudzeń co do charakteru jednej z omawianych spraw, a konkretniej dotyczącej pedofilii w Kłodzku.

„Ta sprawa mu się wyleje i mówienie, że to jest upolitycznianie sprawy – ta sprawa jest polityczna, bo to nie była jakaś sobie kobieta, tylko człowiek, który był w tej Platformie Obywatelskiej” – oceniła. Dziennikarka wskazała też na powiązania polityczne: „Przede wszystkim ta pani (…) była promowana przez Platformę Obywatelską (…) Jest cała masa zdjęć (…) z panią Moniką Wielichowską (…) i z panem Tomaszem Siemoniakiem”.

Miziołek: „Oderwany od rzeczywistości” i brak reakcji

Joanna Miziołek w programie częściej wchodzi w polemikę i mocniej ocenia polityków. W kontekście Stanisława Tymińskiego mówiła wprost:

„Albo go ośmiesza, sam się ośmiesza tym stanowiskiem, albo sugeruje, że on kompletnie już nie kontroluje rzeczywistości, że jest oderwany od rzeczywistości” – stwierdziła. Dziennikarka ostro oceniła też reakcję premiera. „Dla mnie to jest szokujące, że premier (…) nie odnosi się do tragicznej sprawy” – mówiła Joanna Miziołek w programie.I dodała: „nie tylko dla jednego dziecka, bo tam było więcej poszkodowanych dziewczynek”.

„Brak słuchu społecznego” i apel o konsekwencje

Miziołek wskazała na szerszy problem polityczny:

„Nie ma w ogóle słuchu społecznego (…) Na tym polega cały problem obecnie z Koalicją Obywatelską” – oceniła. Na koniec padł wyraźny apel: „Ja uważam, że powinny być konsekwencje wobec tych polityków (…) którzy (…) nie interesują się własnym regionem”.

