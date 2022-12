Politycy na 31. urodzinach Radia Maryja. Zabrakło najważniejszych!

31. urodziny Radia Maryja - kogo zabrakło?

Uroczyste świętowanie 31. urodzin Radia Maryja odbywa się w toruńskiej hali Arena. W obchodach bierze udział kilka tysięcy sympatyków rozgłośni. W poprzednich latach na urodzinach Radia Maryja gościł między innymi premier Mateusz Morawiecki, prezydent Andrzej Duda, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński. Niestety Ojciec Rydzyk musi być zawiedziony, bo na urodzinach zabrakło najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda wystosowali jedynie specjalne listy z życzeniami dla ojca dyrektora i całej rozgłośni Radia Maryja. Wśród gości na jubileuszu pojawili się za to m.in.: wicepremierzy Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i Antoni Macierewicz.

Kaczyński podziękował Rydzykowi

- Dziękujemy Panu Bogu za ten wielki dar, jakim dla milionów wiernych są Radio Maryja oraz inne wspaniałe przedsięwzięcia rozwijane po auspicjami czcigodnego ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i toruńskich ojców redemptorystów. Wielkość i rozległość tego dzieła — by wymienić: Telewizję Trwam, „Nasz Dziennik”, Akademię Kultury Społecznej i Medialnej, liczne fundacje i wspólnoty czy niedawno oddana do użytku ciepłownia geotermalna - wzbudza podziw— ocenił prezes PiS. Jego list podczas uroczystości w Toruniu odczytał wicepremier Błaszczak, który powiedział też - Dziękuję całej rodzinie Radia Maryja, wszystkim państwu, za to, że murem stanęliście za polskim mundurem. Głos zabrał też wicepremier Jacek Sasin - Jesteście solą polskiej ziemi — powiedział Sasin do uczestników odchodów.

Zobacz w galerii, jak wyglądały 31. urodziny Radia Maryja

List prezesa Jarosława Kaczyńskiego odczytał minister @mblaszczak. pic.twitter.com/HqktVZUWeQ— Radio Maryja (@RadioMaryja) December 3, 2022

Sonda Jak oceniasz działalność Tadeusza Rydzyka? Dobrze Źle Trudno powiedzieć