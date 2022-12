31. urodziny Radia Maryja

Ojciec Tadeusz Rydzyk to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych, w sensie nie tylko duchowym, osób w Polsce. Duchowny w tym roku będzie świętował już 31. lat od powstania Radia Maryja. Ważny jubileusz zbierze w Toruniu rzeszę fanów ojca Rydzyka i słuchaczy Radia Maryja. Do Torunia z pewnością zjadą też politycy. Pamiętne jest nagranie, które powstało kilka la temu, a przedstawiało bujających się i trzymających za ręce polityków Zjednoczonej Prawicy, czyli PiS i Solidarnej Polski, którzy razem śpiewali religijne pieśni. Nagranie było hitem sieci! Przypomnijmy sobie, jak to było.

Tak politycy PiS tańczyli u Rydzyka

Początki Radia Maryja. Rydzyk nie miał lekko

Jakie były początki Radia Maryja, które powstało w 1991 roku? Rydzyk niejednokrotnie o tym mówił i wspominał, jak to wyglądało. Jedno jest pewne, łatwo nie było, a przed toruńskim redemptorystą piętrzyły się problemy. Kiedyś w "Naszym Dzienniku" Rydzyk wspominał: - Po wielu bojach, zgodach księży biskupów, dali nam 37 częstotliwości, ale wysokich. Ludzie nie mieli aparatów przystosowanych do ich odbioru, bo w całym bloku wschodnim były tylko niskie częstotliwości. Co robić? Pan Bóg stworzył świat na swoją chwałę i częstotliwości też. Wykorzystamy to. Zorganizowaliśmy cztery ekipy młodych ludzi. Powiedziałem: Jedźcie i zakładajcie choćby po jednym dipolu [radiowej antenie odbiorczej – red.] nawet na gałęziach drzew, bo ludzie muszą usłyszeć, że jest Radio Maryja. I tak zrobili.