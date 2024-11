Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Politolog wprost: Bocheński to najlepszy kandydat z PiS

Gościem "Expressu Biedrzyckiej" we wtorek 5 listopada był prof. Radosław Markowski - politolog, z Uniwersytetu SWPS. Ekspert od polityki przyznał, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie w Polsce, które zbliżają się wielkimi krokami, to najlepszym kandydatem z PiS byłby europoseł Tobiasz Bocheński. Dlaczego? Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.