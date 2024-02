Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Politolog: PiS będzie stopniowo wyciszał sprawę Kamińskiego i Wąsika

Politolog, dr hab. Tomasz Słomka z UW: - Mam nadzieję, że część tej narracji zostanie, ale pod wpływem różnych czynników PiS będzie starał się ją spłaszczać i wyciszać. Nie może oczywiście nagle jej urwać, bo byłoby to wbrew pewnym regułom wizerunkowym, byłaby to pewna klęska, ale takiemu wyciszeniu sprzyja tutaj kilka elementów. Po pierwsze i najbardziej dramatyczne: mamy sytuację Navalnego, która wchodzi w sukurs dyskusji o „naszych” więźniach politycznych. (…) To obraża zdrowy i przyzwoitość, dlatego należy się natychmiast w tej narracji wycofać i doradzałbym to PiS-owi. Drugi element to jednoznaczne badania opinii publicznej, które pokazują, że społeczeństwo nie chce już ciągnięcia tematu Wąsika i Kamińskiego i uważa, że ich mandaty wygasły. Trzecia rzecz to spadające słupki poparcia dla PiS.