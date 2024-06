Politolog radzi Trzeciej Drodze i Lewicy: „Czas na przemyślenia. Muszą się zredefiniować”

Tym razem nie ma nikogo przed Tuskiem

Gość Wieczoru Wyborczego Super Expressu nie ma wątpliwości, że wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, to przede wszystkim niekwestionowany sukces premiera Donalda Tuska. - To nie jest pierwsza wygrana, ale pierwszy raz nikt nie stoi przed Donaldem Tuskiem i KO. Było wiele wątpliwości, czy im się uda, bo odczuwalny jest sceptycyzm, dotyczący np. tempa rozliczania poprzedników. Tak więc to silny element legitymizacji dla Tuska i pokazanie, że jego formacja jest w dobrej pozycji wyjściowej przed kolejnymi wyborami - wyjaśnia ekspert.

Lewica i Trzecia Droga poniżej oczekiwań

Za to koalicjanci premiera mogą mieć teraz potężny ból głowy. Ich poparcie, w porównaniu z wyborami parlamentarnymi znacząco spadło. W przypadku Trzeciej Drogi to wręcz katastrofa bo wynik zmniejszył się o 6 punków procentowych. - To czas na przemyślenia dla Trzeciej Drogi. Tam na horyzoncie jawią się nowe dylematy związane z wyborami prezydenckimi, a gwiazda marszałka Szymona Hołowni ewidentnie przygasła. Karana chyba jest zachowawczość Trzeciej Drogi - mówi dr Tomasz Słomka. Politolog analizuje też przyczyny słabego wyniku Lewicy. - Lewica musi się zredefiniować. Jak maja wyborcy do wyboru silne ugrupowanie, które mniej więcej odzwierciedla ich wartości, to wybierają KO. Lewica nie jest już tak atrakcyjnym ugrupowaniem - mówił gość Wieczoru Wyborczego Super Expressu. W niedzielnych wyborach do PE wybieraliśmy 53 europosłów spośród 1019 kandydatów.

