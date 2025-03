Politico o spięciu Sikorskiego z Muskiem: Relacje Polska-USA w kryzysie! Czy to prawda?

Prezydent Andrzej Duda zawetował tzw. ustawę incydentalną. Co to oznacza?

Bitwa na słowa: Sikorski kontra Musk i Rubio

Dyskusja wybuchła na platformie X, należącej do Elona Muska. Polski szef dyplomacji zakwestionował twierdzenie miliardera, jakoby jego system Starlink był „kręgosłupem” ukraińskiej armii, przypominając, że to Polska co roku przeznacza 50 mln euro na zapewnienie Ukrainie dostępu do tej technologii.

Elon Musk upokarza Sikorskiego. "Milcz mały człowieczku"

Na słowa ministra natychmiast zareagował Marco Rubio, sekretarz stanu USA w administracji Donalda Trumpa, który oskarżył Sikorskiego o „zmyślanie rzeczy”. Gdy atmosfera już była napięta, Musk postanowił dołożyć oliwy do ognia i publicznie zaatakował polskiego ministra, pisząc: „Bądź cicho, mały człowieku”.

Portal Politico zwraca uwagę, że ta publiczna wymiana zdań może wpłynąć na relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi. W obliczu napięć związanych z wojną na Ukrainie, takie spory mogą osłabić jedność sojuszników. Dodatkowo, administracja Trumpa wstrzymała część pomocy wojskowej i wywiadowczej dla Ukrainy, co zwiększa presję na Kijów. ​

Politico pisze wprost: „Sikorski ośmielił się skorygować” Muska. (...) Transatlantyckie relacje osiągnęły ponownie „dołek”.

Reakcja polskiego rządu i opozycji

Premier Donald Tusk stanął w obronie Sikorskiego, krytykując opozycyjną partię Prawo i Sprawiedliwość za ataki na ministra. Tusk podkreślił, że prawdziwe przywództwo oznacza szacunek dla partnerów i sojuszników, nawet tych mniejszych i słabszych, bez arogancji.

Jednak przedstawiciele PiS skrytykowali Sikorskiego za prowadzenie dyplomacji na platformie X, sugerując, że takie działania mogą zaszkodzić relacjom z USA.

Poniżej galeria zdjęć: Elon Musk w Auschwitz upamiętnia ofiary.

Autor:

Express Biedrzyckiej - Tomasz Słomka 10.03.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.