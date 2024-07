Polacy zadecydowali ws. Funduszu Sprawiedliwości. Nasz sondaż jasno pokazuje, co myślą

Jeśli Trump wygra wybory w USA, to Putin może zaatakować Polskę?! Joe Biden wygłosił najważniejsze przemówienie po szczycie NATO

Fundusz Sprawiedliwości powstał, by wspomagać ofiary przestępstw. Jak się okazuje, część środków miała być przeznaczana na inne cele. Mówi się głównie o finansowaniu kampanii wyborczej polityków Suwerennej Polski w 2019 roku. W tej sprawie prezes PiS miał napisać list do ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, w którym wzywał do natychmiastowego zaprzestania korzystania z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, bowiem konsekwencje mogą być fatalne.

W sondażu Pollster przeprowadzonym dla "Super Expressu" zapytaliśmy Polaków, czy ich zdaniem osoby odpowiedzialne za fundusz w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy powinny trafić do więzienia. 29 proc. respondentów stwierdziła, ze zdecydowanie tak, z kolei 19 proc. uznało, ze raczej tak.

Stanowczy sprzeciw wyraziło 11 proc. ankietowanych, a 8 proc. odpowiedziało, że raczej nie. Najwięcej było osób niezdecydowanych. To 33 proc. spośród wszystkich badanych.

To pokazuje, że sprawa jest bardzo złożona i wiele osób woli wstrzymać się od jednoznacznego osądu. Nie brakuje jednak osób, które uważają, że osoby odpowiadające za Fundusz Sprawiedliwości powinny ponieść karę.

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-9 lipca 2024 roku na próbie 1028 dorosłych Polaków.

