Polacy wysyłają Tuska i Kaczyńskiego na polityczną emeryturę! Sondaż „Super Expressu"

– To przecież prezes PiS i lider PO od lat napędzają spiralę politycznych emocji w Polsce, a my, jako wyborcy, jesteśmy od nich uzależnieni. Choć z tej dwójki, to prezes PiS jest większym „napędzaczem" emocji. Ich obecność w polityce od lat pokazuje to, że nie ma miejsca na tego trzeciego, na innego lidera politycznego, który próbowałby choć w części tak mobilizować wyborców i napędzać emocje, jak robią to Donald Tusk i Jarosław Kaczyński – mówi w rozmowie z „Super Expressem” politolog dr Bartłomiej Machnik.