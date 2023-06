Polacy wypowiedzieli się na temat aborcji. Wynik jest jednoznaczny. Co zrobi PiS?

Wychodzimy z Unii Europejskiej? Każdy polityk powinien to rozważać, tak twierdzi jeden z liderów Konfederacji

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołał sprzeciw kobiet, które zorganizowały w całym kraju marsze czarnych parasolek. W nowym sondażu „Super Expressu” aż 88 proc. ankietowanych opowiada się za prawem do aborcji w szczególnych przypadkach.

Dlaczego Zjednoczona Prawica nie zmienia swojego podejścia do aborcji? – Jeden z segmentów elektoratu to wyborcy bardzo wierni Kościołowi. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości boi się konfliktu z Kościołem i rozłamu. Dlatego dziś mniejszość trzyma na politycznej muszce większość – tłumaczy politolog z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Rafał Chwedoruk (54 l.). – PiS popełniło błąd poruszając temat aborcji w tej kadencji Sejmu, a teraz nie wie, jak z tego wycofać, bo nie chce dopuścić do sukcesu opozycji – dodaje ekspert.

Badanie wykonano w dniach 16-18 czerwca na próbie 1024 dorosłych Polaków.