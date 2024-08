Polacy wybrali najlepszego premiera XIX wieku. Niekwestionowany zwycięzca

MSZ odradza podróże do Libanu. Wydarzenia monitorowane, możliwość ewakuacji

Funkcja premiera jest jedną z najważniejszych, jaką może pełnić polityk. Wiąże się nie tylko z ogromną odpowiedzialnością, ale także z reprezentowaniem naszego kraju za granicą czy reagowaniem na bieżące, najważniejsze sprawy. Kto w XIX wieku poradził sobie na tym stanowisku najlepiej? Sprawdzono to w najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski.

Jako pierwszego zaliczono Jerzego Buzka, który rozpoczął sprawowanie urzędu premiera w 1997 roku, a niemal do końca 2001 roku kierował rządem AWS-UW. Zastąpił go Leszek Miller, który był szefem rządu SLD-PSL w latach 2001-2004. Pałeczkę po nim na krótko, bo do października 2005 roku, przejął Marek Belka. Jego następcą był pierwszy premier z PiS - Kazimierz Marcinkiewicz. W 2007 roku został zastąpiony przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W 2007 roku władzę przejęła koalicja PO-PSL, a premierem został Donald Tusk, którego zastąpiła Ewa Kopacz, gdy ten zajął się polityką w strukturach Unii Europejskiej. Gdy do władzy ponownie doszedł PiS, premierem została Beata Szydło. Po niej przyszedł czas na Mateusza Morawieckiego, który sprawował tę funkcję od 2017 do 2023 roku. Obecnie zaś premierem po raz kolejny został Donald Tusk.

Jak się okazuje, to właśnie obecny szef rządu został oceniony najlepiej, zdobywając 27,6 proc. głosów. Drugie miejsce zajął jego poprzednik, Mateusz Morawiecki z wynikiem 24,6 proc. Podium zamyka Beata Szydło ze zdecydowanie mniejszym wynikiem - 8,2 proc. głosów.

Dalej znalazł się Marek Belka, na którego wskazało 8,1 proc. respondentów. Jerzy Buzek może cieszyć się wskazaniem 5,3 proc. osób. Na Leszka Millera wskazało 4,3 proc. Polaków. Mniej, bo 1,8 proc., uzyskał Jarosław Kaczyński. Ostatnie dwa miejsca zajęli Ewa Kopacz i Kazimierz Marcinkiewicz z wynikami odpowiednio 0,8 i 0,1 proc. Z kolei 19,2 proc. ankietowanych nie wiedziało, na kogo wskazać.

Choć na podium znalazło się aż dwóch polityków PiS, to jednak Donald Tusk ma najwięcej powodów do radości. Nie tylko jako jedyny dwukrotnie został premierem, ale też dostał najwięcej wskazań jako najlepszy szef rządu RP w XIX wieku.

