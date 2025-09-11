Polacy uwolnieni z Białorusi. MSZ potwierdza i zapowiada szczegóły

Ambasada USA na Litwie przekazała w czwartek, że delegacja kierowana przez specjalnego wysłannika prezydenta USA Johna Coale’a jest w drodze z Mińska do Wilna wraz z grupą uwolnionych.
Rozmowy w Mińsku były efektem wielotygodniowych negocjacji, w które zaangażowane były Stany Zjednoczone, a także przedstawiciele kilku państw UE. To dzięki tym działaniom udało się doprowadzić do uwolnienia osób przetrzymywanych w białoruskich aresztach.
Polacy wśród uwolnionych
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że w grupie uwolnionych są obywatele Polski. Szczegóły, w tym nazwiska oraz informacje o ich stanie zdrowia, mają zostać ujawnione w oficjalnym komunikacie MSZ. Resort podkreśla, że obecnie priorytetem jest bezpieczne dotarcie uwolnionych do Wilna i zapewnienie im odpowiedniej opieki konsularnej.
Nauseda: „52 więźniów jest już na Litwie”
Prezydent Litwy Gitanas Nausėda potwierdził, że cała grupa bezpiecznie przekroczyła granicę litewsko-białoruską. – 52 więźniów bezpiecznie przekroczyło granicę litewską, wjeżdżając z Białorusi – napisał na platformie X.
Nausėda przypomniał, że choć 52 osoby odzyskały wolność, w białoruskich więzieniach wciąż pozostaje ponad 1000 więźniów politycznych.
Znaczenie dyplomatyczne
To wydarzenie może być przełomem w relacjach z Białorusią, które od 2020 r. pozostają wyjątkowo napięte z powodu represji wobec opozycji i polskiej mniejszości. Polska dyplomacja od wielu miesięcy zabiegała o uwolnienie zatrzymanych Polaków, m.in. działaczy Związku Polaków na Białorusi.
