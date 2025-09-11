Polacy uwolnieni z Białorusi. MSZ potwierdza i zapowiada szczegóły

Ambasada USA na Litwie przekazała w czwartek, że delegacja kierowana przez specjalnego wysłannika prezydenta USA Johna Coale’a jest w drodze z Mińska do Wilna wraz z grupą uwolnionych.

Rozmowy w Mińsku były efektem wielotygodniowych negocjacji, w które zaangażowane były Stany Zjednoczone, a także przedstawiciele kilku państw UE. To dzięki tym działaniom udało się doprowadzić do uwolnienia osób przetrzymywanych w białoruskich aresztach.

Polacy wśród uwolnionych

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że w grupie uwolnionych są obywatele Polski. Szczegóły, w tym nazwiska oraz informacje o ich stanie zdrowia, mają zostać ujawnione w oficjalnym komunikacie MSZ. Resort podkreśla, że obecnie priorytetem jest bezpieczne dotarcie uwolnionych do Wilna i zapewnienie im odpowiedniej opieki konsularnej.

Nauseda: „52 więźniów jest już na Litwie”

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda potwierdził, że cała grupa bezpiecznie przekroczyła granicę litewsko-białoruską. – 52 więźniów bezpiecznie przekroczyło granicę litewską, wjeżdżając z Białorusi – napisał na platformie X.

Nausėda przypomniał, że choć 52 osoby odzyskały wolność, w białoruskich więzieniach wciąż pozostaje ponad 1000 więźniów politycznych.

Znaczenie dyplomatyczne

To wydarzenie może być przełomem w relacjach z Białorusią, które od 2020 r. pozostają wyjątkowo napięte z powodu represji wobec opozycji i polskiej mniejszości. Polska dyplomacja od wielu miesięcy zabiegała o uwolnienie zatrzymanych Polaków, m.in. działaczy Związku Polaków na Białorusi.

No man left behind! 52 prisoners safely crossed the Lithuanian border from Belarus today, leaving behind barbed wire, barred windows and constant fear. Among them, which is especially important to me, were 6 Lithuanians. I am deeply grateful to the United States and personally to… pic.twitter.com/PiYJMVL9VP— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 11, 2025

