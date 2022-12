Posłowie oglądali mecz Polska – Argentyna. Obrady w Sejmie przy pustych ławach

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Taki mecz nie zdarza się często. Polska reprezentacja w piłce nożnej starła się z reprezentacją Argentyny. Drużyny walczą o to, kto wyjdzie z grupy. Tymczasem w Sejmie do rana trwały obrady. Posłowie pracowali w komisjach oraz na posiedzeniu plenarnym. Śledziliśmy transmisję z tego wydarzenia. Okazało się, że podczas I połowy meczu poselskie ławy świeciły pustkami.

Posiedzenie prowadziła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Na mównicę weszło kilku mówców, m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Parokrotnie zabrała też głos posłanka KO Klaudia Jachira.

Wszyscy oglądają mecz, a Sejm zajmuje się regulaminem

Po tej dyskusji na temat zmian w regulaminie Sejmu, do mikrofonu podszedł wzburzony poseł Lewicy Jan Szopiński. – Pani marszałek, wysoka izbo, jest godzina 20.45. Przed trzema minutami Wojtek Szczęsny obronił karnego strzelanego przez Messiego. Jestem pierwszą kadencję Sejmu. Gdyby ktoś mi powiedział, że wtedy, kiedy cała Polska ogląda mecz o awans do 1/8 finału mistrzostw świata, Sejm dyskutuje nad zmianą swojego regulaminu, nigdy był nie uwierzył, że coś takiego jest możliwe – powiedział oburzony polityk. - To pokazuje skalę zaniechań ekipy rządzącej. Dlaczego trzyma się posłów karnie, aby dyskutowali nad regulaminem Sejmu, a nie oglądali mecz? – spytał poseł Szopiński.

Uznanie Rosji za państwo terrorystyczne przesunięte

Posłowie mieli zająć się też projektem uchwały dotyczącym uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm, a później projektem uchwały w sprawie 90. rocznicy Wielkiego Głodu w Ukrainie. Wicemarszałek przedstawiła propozycję, wedle której sprawozdania odpowiednich komisji na temat obu projektów uchwał miałyby zostać uzupełnione o 3-minutowe oświadczeń klubów i kół poselskich. Sprzeciw w tej sprawie wyraził poseł Konfederacji Grzegorz Braun. W odpowiedzi Kidawa-Błońska stwierdziła, że głosowanie nad sprzeciwem posła Konfederacji odbędzie się w bloku głosowań w czwartek.

Po rozpoczęciu drugiej połowy meczu Małgorzatę Kidawę-Błońską zastąpił wicemarszałek Ryszard Terlecki, który po kilku minutach zdecydował o zakończeniu obrad do godziny 9 następnego dnia. Stało się na chwilę przed pierwszą bramką strzeloną przez Argentynę naszej reprezentacji.

