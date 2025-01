Polacy skarżą się na kolejki do lekarzy: "Oślepnę zanim trafię do okulisty"

Bogusław Czupryński (59 l.), monter z Białegostoku: Rok do okulisty. - Nie zauważyłem żadnej poprawy w służbie zdrowia. Mam wrażenie, że kolejki nawet się wydłużyły ostatnio. Zapisałem się na rezonans magnetyczny i muszę czekać aż pięć miesięcy, a na wizytę u okulisty dostałem termin za rok! To skandal, chyba oślepnę zanim trafię do okulisty...

Jan Kaczyński (71 l.), emerytowany żołnierz z Białegostoku: Rok do reumatologa. - Służba zdrowia, jak była chora, tak jest. Leczą jednostki chorobowe, a nie człowieka. Terminy wizyt u specjalistów - to jest jakiś dramat. Wiem, bo leczę się u reumatologa. Wizyty umawiane w terminie 12 miesięcy to jest norma. Będę czekał rok... Zdarzyło mi się też stracić miejsce w kolejce na operację, bo szpital zwolnił lekarzy.