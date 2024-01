Polacy pokochali Hołownię! Wyniki badania zaskoczyły eksperta

Popularność tymczasowego marszałka

Sejmowy kanał na YouTube obserwuje już 700 tys. internautów, choć kilka miesięcy temu było to nie do wyobrażenia. Przyczynił się do tego nowy marszałek, jeden z liderów Trzeciej Drogi – Szymon Hołownia, który potrafił wykorzystać wysoką frekwencję w listopadowych wyborach, a wpłynęła na nią postawa młodych Polaków. Ten były dziennikarz i prezenter telewizyjny zaskarbił sobie względy wielu z nich, np. hasłem „Sejmflix and chill”. Ale Polacy to nie tylko młodzież i nie tylko wyborcy rządzącej sejmowej koalicji. Jak my wszyscy oceniamy Hołownię w funkcji marszałka? Okazuje się, że aż 60 proc. badanych ocenia go dobrze.

Porażka Hołowni! Nie mógł tego przewidzieć, Maciej Wąsik nadal będzie posłem

i Autor: SE poprawione dane

Cięte riposty nowego polityka

– Zaskoczony jestem, że tak mało jest pozytywnych głosów. Hołownia jest bardzo inteligentny i ma cięte riposty. Brak doświadczenia nadrabia inteligencją, a doświadczenie przyjdzie z czasem. Do tego ma cechy, których nie mieli poprzedni marszałkowie Sejmu oraz charakter – ocenia politolog Kazimierz Kik (77 l.).

Sondaż wykonano w drugiej połowie grudnia na próbie 1033 dorosłych Polaków.