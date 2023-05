Polacy palą coraz więcej! Co trzeci z nas regularnie puszcza dymka

Polacy palą papierosy na potęgę! Alarmujące dane

Sami palacze papierosów, to 29%, a do tego dochodzą jeszcze osoby używające podgrzewaczy tytoniu i elektrycznych papierosów. Zdaniem dr hab. Łukasza Balwickiego (44 l.) z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, razem to nawet 37% społeczeństwa. Dane niepokoją ministerstwo zdrowia, jego rzecznik Wojciech Andrusiewicz, zapowiada specjalną antynikotynową kampanię. - To będą mocne i wyraziste spoty, które uświadomią palaczom zagrożenie, pokażą jak potężne zmiany w naszym organizmie wywołują papierosy – mówi rzecznik. Tymczasem Łukasz Balwicki proponuje inne, bardziej radykalne, rozwiązania: – Papierosy są za tanie. Za średnią pensję można ich kupić coraz więcej – zwraca uwagę ekspert i dodaje: - Polska nie wprowadziła żadnych działań ograniczających konsumpcję, a jednocześnie była wystawiona na gwałtowny marketing nowych wyrobów tytoniowych, jak podgrzewacze tytoniu. Te produkty, w konsekwencji, promują też palenie zwykłych papierosów - twierdzi Balwicki. Zdaniem ekspertów Polskiej Akademii Nauk, palenie tytoniu jest najważniejszą przyczyną zgonów polskich mężczyzn.

W. ANDRUSIEWICZ: ROŚNIE LICZBA PALACZY, TO PRZEZ PANDEMIĘ