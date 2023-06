Polacy ocenili powrót Kaczyńskiego do rządu. Twarde dane ujawniają, co naprawdę myślą ludzie

Jarosław Kaczyński wrócił do rządu, by jeszcze bardziej wzmocnić go przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. - Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu po to, żeby konsolidować naszą władzę, konsolidować te działania i ciężką pracą doprowadzić do tego, aby Polacy przy urnach wyborczych, przy najbliższych wyborach parlamentarnych po raz kolejny nam zaufali - mówił Joachim Brudziński, nowy szef sztabu wyborczego PiS. Co o powrocie Kaczyńskiego do rządu sądzą Polacy? W najnowszym sondaży IBRiS dla "Rzeczpospolitej" padło pytanie o to, jaki wpływ będzie miał powrót prezesa na wynik Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. To twarde dane, które pokazują całą prawdę. Jak odpowiedzieli badania w sondażu? 24 proc. badanych uważa, że to pomoże wygrać wybory partii rządzącej, a 30,9 proc. badanych uważa, że zmniejszy to szanse PiS, jednak aż 39,3 proc. badanych, uważa, że powrót prezesa Kaczyńskiego do rządu nic nie zmieni.

R.TERLECKI: JAROSŁAW KACZYŃSKI MOŻE WRÓCIĆ DO RZĄDU Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.