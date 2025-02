Pół miliona za praźnicę i ruchanki z premierem! Wszystko w szczytnym celu

O co chodzi?

Kaszubskie śniadanie z Tuskiem

Donald Tusk co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W 2025 roku na 33. finał akcji Jerzego Owsiaka premier przekazał nie lada atrakcję. Można było wygrać w licytacji na Allegro zaproszenie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na śniadanie w stylu kaszubskim.

– Jak co roku gram z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na licytację wystawiam wspólne śniadanie po kaszubsku w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – zapowiedział Tusk na opublikowanym w X nagraniu szef rządu. Przy okazji zdradził jakich potraw będzie mógł spróbować zwycięzca licytacji. – Zaczniemy oczywiście od śledzia po kaszubsku. Tak, tak, śledź na śniadanie to jest dobra rzecz. Później będzie praźnica (jajecznica) na bretlingach. To jest coś oryginalnego i naprawdę bardzo dobrego – przekonywał na wideo.

Na deser Donald Tusk wspólnie ze zwycięzcą licytacji spróbuje ruchanek. Na nagraniu jednak premier użył formy "racuchy". – To jest chyba najlepsze na śniadanie. Musicie sobie sami wygooglać, jak są racuchy po kaszubsku, bo ja się trochę krępuję – zażartował.

Pamiątkowe zdjęcie za ponad pół miliona zł

Kolejną atrakcją dla zwycięzcy licytacji będzie możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z Donaldem Tuskiem oraz wszystkimi członkami jego gabinetu na schodach w KPRM.

Licytacja rozpoczęła się 21 stycznia. Już 26 stycznia stawka za spotkanie z premierem wyniosła 100 tys. zł. Do największej bitwy wśród licytujących doszło pod koniec aukcji 10 lutego. Na kilka minut przed końcem stawka została podbita do ponad 300 tys. zł. Ostatecznie ktoś podbił ją do 500 500 zł!

Środki z licytacji zasilą 33. Finał WOŚP. Tym razem Fundacja zbiera fundusze na dziecięcą onkologię i hematologię.

