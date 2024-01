Pogrzeb Ewy Wanat. Taką urnę rzadko kiedy się widuje, znaczący symbol

Prezes PiS "zostanie zmuszony do odejścia"?! Konkretne scenariusze, eksperci nie mają złudzeń

Ewa Wanat przez lata swojej pracy w radiu TOK FM, „Gazecie Wyborczej” i TVP zdobyła wielu sympatyków, zwłaszcza wśród mieszkańców Poznania, bowiem często udzielała się w lokalnych mediach. W 2015 roku przeniosła się do Berlina.

Tam też usłyszała druzgoczącą diagnozę – nowotwór trzustki. Ewa Wanat walczyła z chorobą do ostatnich chwil i zamierzała do samego końca korzystać z życia na tyle, na ile mogła. Po nieco ponad pół roku przegrała z chorobą. Zmarła w Niemczech w połowie grudnia zeszłego roku i została skremowana.

Po komplikacjach związanych z biurokracją w końcu udało się przewieźć prochy dziennikarki do Polski, a 29 stycznia odbyła się ceremonia pożegnalna. Urna w ulubionych kolorach dziennikarki była ozdobiona różową wstążką. Do kaplicy wniosła ją siostra denatki, a barwy miały symbolizować to, jaka Ewa Wanat była za życia czyli jak kolorowy ptak.

- Ewa nas tu wszystkich zaprosiła. Chcemy się z nią pożegnać. Na testamencie, który nagrała siostra Ewy, mówi, dziękuję. My dziś też chcemy Ewie podziękować. Ostatnie słowa tego testamentu, to po prostu: do zobaczenia – mówił ksiądz.

Siostra Ewy Wanat, Joanna, odczytała fragmenty pamiętnika zmarłej. Zapiski znalazła już po jej śmierci. Wybrała nie przypadkowy wpis – przeczytany fragment powstał 13 grudnia 1981 roku, dokładnie 43 lata przed jej zgonem.

- Świat jest piękny i warto żyć dla płatka śniegu, który topnieje na nosie, dla jednego uśmiechu i łzy, warto żyć, choćby dla jednego kocham cię – zapisała wówczas.

Na grobie dziennikarki nie będzie nagrobka, a specjalny kamień z jej nazwiskiem, pod którym bliscy będą mogli składać kwiaty i zapalić znicze, a urna została stworzona z biodegradowalnego materiału.