Pogrzeb Andrzeja Paczkowskiego. Rodzina historyka ma ważną prośbę. Nie jest przypadkowa

Nie żyje Andrzej Paczkowski

Andrzej Paczkowski był wyjątkową postacią w świecie nauki, ale nie tylko. Był historykiem specjalizującym się w badaniach nad prasą i historią ruchu ludowego w Polsce oraz jej najnowszymi dziejami politycznymi, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, był również członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Co ciekawe prywatnie był wielkim pasjonatem gór, uprawiał taternictwo. To skutkowało tym, że w latach 1960-1974 należał do Zarządu Głównego Klubu Wysokogórskiego, natomiast w okresie od 1974 do 1995 r. pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Alpinizmu. W latach 1988-1991 był wiceprezesem Międzynarodowej Unii Organizacji Alpinistycznych.

Pogrzeb znanego historyka. Andrzej Paczkowski spocznie na Powązkach

Pogrzeb Andrzeja Paczkowskiego odbędzie się w poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku o godzinie 13.00 w Domu Pogrzebowym Cmentarza Wojskowego na Powązkach. W związku z tym rodzina wystosowała specjalną prośbę do osób, które będą chciały towarzyszyć historykowi w jego ostatniej drodze. Została ona ujęta w nekrologu, który pojawił się na stronie nekrologi.wyborcza.pl. Jak czytamy:

W dniu 3 stycznia 2026 roku odszedł przeżywszy 87 lat Andrzej Paczkowski historyk, badacz najnowszych dziejów Polski, miłośnik gór, wieloletni prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Pożegnanie odbędzie się 19 stycznia 2026 roku o godzinie 13.00 w Domu Pogrzebowym Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Pogrążona w smutku Rodzina. Prosimy o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o wpłatę na Fundację Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, nr konta: PL 04 1160 2202 0000 0000 5515 5611

Kim był Andrzej Paczkowski?

Andrzej Paczkowski urodził się 1 października 1938 r. w Krasnymstawie. Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim zakończył egzaminem magisterskim w 1960 r. Sześć lat później uzyskał tytuł doktora, zaś habilitację obronił w roku 1975. W roku 1980 wstąpił do „Solidarności” i rozpoczął działalność w Komisji Zakładowej przy Instytucie Historii PAN. W 1999 r. poprzez rekomendację Unii Wolności został członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W 2011 r. został wybrany do nowo powołanej Rady IPN, a następnie powołany na jej przewodniczącego; organ ten został jednak zniesiony nowelizacją ustawy o IPN w 2016 roku. Wiadomość o jego śmierci poruszyła prof. Antoniego Dudka, który pożegnał go w poruszających słowach: - Nie żyje prof. Andrzej Paczkowski - jeden z najwybitniejszych polskich historyków i mój naukowy mistrz. Dla mnie wraz z Jego śmiercią zakończył się ważny rozdział życia. R.I.P. - napisał w mediach społecznościowych prof. Dudek.