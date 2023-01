Podkomisja ds. niepełnosprawnych zebrała się trzy razy, a jej szef dostał ok. 29 tys. zł. "Oddaj pieniądze!"

Bezczynność podkomisji stałej

Sejmowa podkomisja stała ds. osób z niepełnosprawnościami, powołana trzy lata temu specjalnie do omawiania problemów niepełnosprawnych miała tylko trzy posiedzenia. Jak informuje RMF, który aktualnie przygląda się pracom Sejmu, w podkomisji znajduje się 9 parlamentarzystów: Leszek Dobrzyński (przewodniczący) oraz Magdalena Biejat, Joanna Borowiak, Dominika Chorosińska, Anna Dąbrowska-Banaszek, Iwona Hartwich, Katarzyna Kotula, Jagna Marczułajtis-Walczak i Beata Strzałka.

Przewodniczący dostał 29 tys. zł

Dziś odbyło się ostatnie posiedzenie podkomisji, szybko zakończone awanturą. – Dla mnie to był wielki skandal. Zapytałam pana przewodniczącego, czy przeprosi osoby z niepełnosprawnościami za trzy lata bezczynności. Nie było odpowiedzi. Następnie zapytałam, czy w związku z tym zamierza oddać pieniądze, które pobierał przez trzy lata swoją pracę i wpłaci je na cele charytatywne - nie odniósł się do tego – opowiada nam posłanka KO Jagna Marczułajtis-Walczak. Według jej szacunków przewodniczący otrzymuje co miesiąc ok. 800 zł na rękę, czyli przez trzy lata zarobił ok. 29 tys. zł.

Wniosek do komisji etyki

Posłanki opozycji zgłosiły nowy punkt do dzisiejszego posiedzenia podkomisji – odwołanie przewodniczącego. Poseł Dobrzyński stwierdził, że taki wniosek powinien być procedowany tylko na Komisji polityki społecznej i rodziny. - To jest nieprawdą. Zgodnie z regulaminem Sejmu, przewodniczącego mogą powoływać i odwoływać członkowie podkomisji. Ponieważ poseł Dobrzyński złamał regulamin Sejmu, chcemy przygotować w tej sprawie wniosek o ukaranie go do sejmowej komisji etyki – relacjonuje dla „Super Expressu” Jagna Marczułajtis-Walczak, która ma niepełnosprawnego syna.

