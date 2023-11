Początek wojny w PiS o władzę. Kogo prezes wskaże na swojego następcę?

Dwie dekady lidera PiS

Jarosław Kaczyński stoi na czele PiS od dwóch dekad. To czas znaczony podwójnym triumfem w 2005 roku, potem serią porażek, wreszcie dwoma kadencjami samodzielnych rządów i ostatnią przegraną. Wynik PiS w kolejnych wyborach będzie już jednak zapisany na konto innego prezesa. Jak mówił Kaczyński w rozmowie z PAP, zostanie on wybrany w 2024 roku. - Sądzę, że nie może być to ktoś z krótkim stażem w naszej partii. Musi być to ktoś młodszy ode mnie o pokolenie, sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie – wyliczał lider Zjednoczonej Prawicy.

Takie kryteria wypełnia wielu polityków. - Wszystko zależy od kondycji prezesa Kaczyńskiego. Jeżeli będzie w stanie sterować z tylnego fotela PiS, to stawiałbym na Mariusza Błaszczaka (54 l.). Jest najwierniejszym adiutantem prezesa – mówi politolog z UW Łukasz Młyńczyk. - Błaszczak byłby w stanie scalić PiS w obecnym kształcie. Kandydatury Mateusza Morawieckiego (55 l.) i Zbigniewa Ziobry (53 l.) mogłyby doprowadzić do rozpadu PiS, takiego jaki znamy – dodaje ekspert.

Na krótkiej liście potencjalnych przyszłych liderów Zjednoczonej Prawicy musi też znaleźć się Beata Szydło (60 l.). Była premier ciągle posiada bardzo duże ambicje. Ostatnio dużo spekuluje się o przyszłości prezydenta Andrzeja Dudy (51 l.) po zakończeniu drugiej kadencji. - Nigdy nie był typem partyjnego działacza i nie sądzę, by chciał nim być. Będzie natomiast niezbędnym elementem do tego, by prawica w ogóle przetrwała i mogła wygrywać – mówił w Polsat News szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek (39l.), otwierając pole do różnych spekulacji.

Tymczasem Jan Krzysztof Ardanowski (62 l.), nie ma wątpliwości, że proces sukcesji powinien się już rozpocząć. - Prezes Jarosław Kaczyński musi oddawać władzę w partii. Ona nie może być oparta tylko o Kaczyńskiego, czyli jednego, starzejącego się człowieka. Nie możemy stać się partią geriatryczno – kanapową – ostrzegał jeden z niewielu polityków PiS, któremu zdarza się przeciwstawiać prezesowi partii.

