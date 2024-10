Platforma zawiesza Bartłomieja S. po zarzutach korupcyjnych! Szokująca decyzja.

PO w szoku po aresztowaniu

Wstrząsający rozwój sytuacji odbił się echem w strukturach Platformy Obywatelskiej, gdzie współpracownicy wyrażają szok i niedowierzanie. Decyzja o zawieszeniu Bartłomieja S., wicemarszałka woj. śląskiego, wstrząsnęła nie tylko regionalnymi strukturami, ale i politycznymi korytarzami całego kraju. To był cios, jakiego nikt się nie spodziewał. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało wieloletniego działacza, który do tej pory cieszył się bezwzględnym zaufaniem. Teraz, po postawieniu mu zarzutów korupcyjnych i decyzji o trzymiesięcznym areszcie, cała PO bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.

Bartłomiej S., postać dobrze znana w śląskiej PO, od lat angażował się w działalność partii. Najpierw jako członek zarządu regionu, wiceprzewodniczący częstochowskich struktur, a obecnie wicemarszałek województwa. Niegdyś był wiceprezydentem Częstochowy. Teraz stał się jednak główną postacią jednego z głośniejszych skandali korupcyjnych w regionie. Śledczy z Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucają mu przyjmowanie łapówek, za co może grozić od roku do nawet 10 lat więzienia. Na razie PO zachowuje ostrożność i czeka na ostateczne rozstrzygnięcie sądowe, choć już teraz nieoficjalnie mówi się o „szoku” i „rozczarowaniu” zatrzymaniem wieloletniego działacza.

Platforma reaguje – specjalna sesja Sejmiku i walka o pozycję

4 listopada zaplanowano specjalną sesję Sejmiku Województwa Śląskiego, by przedyskutować następstwa rezygnacji Bartłomieja S. z funkcji wicemarszałka. W kuluarach Sejmiku wrze od spekulacji, kto może zastąpić go na tej pozycji, a jego współpracownicy starają się odbudować nadwyrężone zaufanie do struktur PO na Śląsku. Jacek Kohler, adwokat polityka, zarzeka się, że Bartłomiej S. nie przyznaje się do winy i zapowiada złożenie zażalenia na decyzję o areszcie, uznając zarzuty za „niezrozumiałe i krzywdzące”.

To jednak nie koniec. Sprawa Bartłomieja S. sięga głębiej – prokuratura bada role innych podejrzanych, którzy mieli wręczać łapówki. Dla śląskiej Platformy to polityczny test, a zatrzymanie wicemarszałka to jedynie wierzchołek góry lodowej.

