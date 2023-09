Program wyborczy PO

Platforma Obywatelska ugrupowaniem, które działa na polskiej scenie politycznej już od ponad 20 lat. W 2007 roku po raz pierwszy doszła ona do władzy, wygrywając przyspieszone wybory po skróconej kadencji egzotycznej koalicji PiS-Samoobrona-LPR. Partia Donalda Tuska zdecydowanie wygrała też w 2011 roku, jednak m.in. odejście lidera do Rady Europejskiej sprawiło, że straciła ona władzę, którą od 2015 roku bezskutecznie (do tej pory) próbuje odzyskać. Czy powrót Tuska z zagranicznych wojaży i ponowne objęcie przez niego władzy w partii wpłynie na wynik wyborów? Jak zamierzają w końcu wygrać ze znienawidzoną partią Jarosława Kaczyńskiego? Podczas konwencji zorganizowanej 9 września w Tarnowie, politycy Koalicji Obywatelskiej przedstawili swoje 100 konkretów na pierwszych 100 dni po wyborach. Choć nadrzędnym celem, co podkreśla Tusk i jego politycy, jest przede wszystkim odsunięcie PiS od władzy, to partia ma również konkretne propozycje dla Polaków. Oto najważniejsze punkty programu wyborczego 2023 Platformy Obywatelskiej!

babciowe, czyli wsparcie dla matek wracających do pracy po urodzeniu dziecka

wprowadzenie związków partnerskich

aborcja dozwolona do 12. tygodnia ciąży

"uwolnienie" handlu w niedziele

rozliczenie polityków PiS z 8 lat rządów

wprowadzenie możliwości głosowania w wyborach przez Internet

zapowiedź zmiany ustawy dezubekizacyjnej

rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości

otrzymać dostęp do pakietu darmowych leków mają niepełnosprawni

podwyższenie płacy minimalnej do automatycznie połowy przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS

zwolnienie emerytury z PIT, jeśli ta będzie dodatkiem do pensji

zwolnienie wszystkich młodych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS oraz NFZ do ukończenia 25. roku życia

podwyżki dla nauczycieli i pracowników budżetówki

kwota wolna od podatku podniesiona do 60 tysięcy złotych

pełne państwowe finansowanie procedury in vitro

wprowadzenie przepisów, które spowodują, że 51 procent produktów w sklepach będzie polskiego pochodzenia

Pełny program "100 konkretów" PO możecie zobaczyć TUTAJ!

Na kogo głosować w wyborach 2023?

Nie wiesz, na kogo głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Przygotowaliśmy dla Was krótki przegląd programów politycznych wszystkich startujących ugrupowań w pigułce! Zapoznaj się z obietnicami wyborczymi, aby oddać w pełni świadomie swój głos już 15 października!

Sprawdź: Na kogo głosować w wyborach 2023? Przegląd programów politycznych partii w pigułce

QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej! Pytanie 1 z 12 W którym roku powstała Platforma Obywatelska? 2009 r. 2001 r. 1999 r. Dalej