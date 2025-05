PKW zdecydowała o subwencjach. Dla PiS na 2025 r. pomniejszona o 11 mln zł

PKW zadecydowała w, że prześle do ministra finansów wersję pisma z subwencją dla PiS pomniejszoną o niecałe 11 mln złotych. Co to oznacza? Tyle, że na 2025 rok partii przysługiwałoby ok. 15 mln zł subwencji. Za tym rozwiązaniem głosowało 4 członków PKW, 3 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W piśmie podano też, że Konfederacji przysługuje roczna subwencja pomniejszona o trzykrotność wysokości środków pozyskanych przez komitet wyborczy tej partii (w wyborach do PE z 2024 roku) z naruszeniem przepisów. Trzykrotność ta wynosi ponad 87 tysięcy złotych, a subwencja Konfederacji na 2025 r. - ok. 8 mln złotych. Za takim wariantem pisma głosowało pięciu członków PKW, reszta obecnych wstrzymała się od głosu, podaje PAP.

W poniedziałek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podkreślił, że czas na wypłacenie partiom pierwszej transzy za 2025 rok upłynął wraz z końcem kwietnia i zwrócił się do członków komisji o podjęcie decyzji.

PKW i sprawozdanie finansowe PiS z wyborów 2023

W sierpniu ubiegłego roku PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Wykazane zostały nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię. W konsekwencji Ministerstwo Finansów zmniejszyło wypłaty dla PiS dotacji za wybory oraz przypadającej na 2024 r. subwencji z budżetu. Partia tę uchwałę zaskarżyła.

Za 2024 r. PiS otrzymało najpierw dwie pełne kwartalne raty subwencji, a następnie po tym, jak PKW odrzuciła sprawozdania oraz wobec stanowiska ministra finansów - trzecia transza nie została wypłacona. Natomiast czwarta transza - jak wynika z informacji przekazywanych mediom przez Ministerstwo Finansów - wypłacona w styczniu 2025 roku została pomniejszona. Za 2024 r. PiS otrzymało więc ok 15 mln zł, czyli o ponad 10 mln zł mniej niż wynosiła przewidywana subwencja roczna dla tej partii.

