PKW przekazała najnowsze dane z komisji wyborczych

Według danych przekazanych przez PKW podczas konferencji prasowej o godz. 13:30, do godz. 13:25 głosy w wyborach parlamentarnych podliczono w 54 proc. komisji wyborczych. Wyniki wyborów do Sejmu prezentują się następująco: PiS - 38,13 proc., KO - 28 proc., Trzecia Droga - 14,4 proc., Lewica - 8,22 prc., Konfederacja - 8,33 Bezpartyjni Samorządowcy zanotowali wynik 1,91 proc.

Według danych uzyskanych z 52,77 proc. komisji, w referendum wzięło udział 42,60 procent uprawnionych do głosowania.

Problemy z głosami z zagranicy

Podczas konferencji nie brakowało pytań o głosy oddane za granicą, gdzie w kilku przypadkach, pomimo wysłania wyników, wciąż nie zostały one zatwierdzone. Jak poinformowała Magdalena Pietrzak z PKW, są one przekazywane do konsulów i są weryfikowane. Gdy są ostrzeżenia, komisja ma obowiązek udzielić szczegółowych informacji o przyczynie. To często wymaga dłuższego czasu, jednak takie sytuacje zdarzają się zarówno w Polsce jak i za granicą. Brak zatwierdzenia nie wpływa na ważność oddanych głosów, nawet jeśli nastąpi ono po upływie 24 godzin.

Jak dodał Sylwester Marciniak, do PKW dotarły już dane z około połowy komisji wyborczych poza granicami kraju.

Kolejna konferencja prasowa PKW planowana jest na godz. 18:00. Ostateczne wyniki poznamy najprawdopodobniej we wtorek.

Frekwencja wyniosła 72,85 procent, co jest rekordowym wynikiem w historii.

