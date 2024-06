i Autor: Paweł Dąbrowski Siedziba partii Prawo i Sprawiedliwość

Idzie nowe?

PiS zmieni nazwę?! Szokujące doniesienia! Jedna propozycja już jest

jot 10:38 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

PiS to partia, która powstała ponad 20 lat temu i od początku, czyli 2001 roku nosi nazwę Prawo i Sprawiedliwość. To nazwa, która na stałe weszła do polskiej polityki. Jednak od czasu do czasu pojawiają się nowe doniesienia dotyczące tego, że może nastąpić zmiana nazwy. Jest już nawet jedna propozycja.