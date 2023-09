SENSACJA! Stan Tymiński wraca do politycznej gry. Niedoszły prezydent będzie walczył o Senat

To już ostatnie tygodnie przed wyborami parlamentarnymi 15 października. W środę 6 września o godzinie 16 minął ostateczny termin rejestracji kandydatów na posłów i senatorów w obwodowych komisjach wyborczych. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski obwieścił duży sukces Zjednoczonej Prawicy.

- Zebraliśmy ponad 2 miliony podpisów poparcia dla kandydatów PiS do Sejmu i Senatu; to rekordowy wynik w historii Prawa i Sprawiedliwości, to też niezwykle dobry prognostyk przed nadchodzącymi wyborami - powiedział Sobolewski.

W ostatnich dniach Sobolewski informował o zgłoszeniu list PiS do Sejmu w 41 okręgach oraz o zgłoszeniu kandydatów do Senatu.

PiS ogłosi program wyborczy w Końskich

W sobotę (9.09) w Końskich (woj. świętokrzyskie) odbędzie się prezentacja programu Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z zapowiedziami wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawi konkrety programowe partii.

W wyborach parlamentarnych 15 października wybierzemy na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów. Z kolei zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.

