PiS zatwierdził listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ujawniamy nazwiska!

Listy PiS do PE zatwierdzone

Władze PiS nie zaprezentowały jeszcze nazwisk kandydatów do PE, ale udało nam się dowiedzieć, kto dostał najlepsze, biorące miejsca. Mimo oporu w partii prezes PiS postawił na Jacka Kurskiego i Daniela Obajtka. Nie posłuchał tym samym głosów sugerujących, że mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc w walce o głosy. - Próbuje się doprowadzić do sytuacji, w której przyjmujemy narrację naszych przeciwników. Np, że TVP to była szczujnia - mówił wczoraj Jarosław Kaczyński. Listy mają więc pokazywać, że PiS nie robi kroku wstecz, nie wypiera się swoich ludzi i nie bije się w piersi za 8 lat swoich rządów. Dlatego też o Brukseli mogą myśleć Mariusz Kamiński (58 l.) i Maciej Wąsik (55 l.), startujący z Lubelszczyzny i Mazowsza. W PE zostanie trzon drużyny Zjednoczonej Prawicy z poprzedniej kadencji, czyli Beata Szydło (61 l.), Joachim Brudziński (56 l.), Adam Bielan (50 l.), czy Patryk Jaki (39 l.).

Saryusz-Wolski poza PE

Zabraknie za to Jacka Saryusza Wolskiego, który koniecznie chciał startować z Warszawy, a w stolicy prezes widział na czele listy Małgorzatę Gosiewską (58 l.). Doświadczony polityk odrzucił możliwość kandydowania min. z Wielkopolski i najprawdopodobniej zakończy tym samym długą karierę w PE. Rozpocząć ja może za to Wojciech Kolarski (52 l.), który wystartuje właśnie w tym okręgu. Potwierdziły się nasze informacje dotyczące wzmocnienia list Prawa i Sprawiedliwości potężną grupą posłów. Idea jest taka by walczyli o głosy dla partii bez większych szans na osobisty sukces, ale tacy politycy jak Michał Dworczyk (49 l.), Piotr Muller (35 l.), czy Marek Pęk (49 l.) mogą jeszcze sprawić niespodziankę. - Władze PiS chcą w ten sposób maksymalizować wynik. Tak samo jak Platformie bardzo zależy im by wygrać te wybory – mówi politolog dr Bartłomiej Machnik.