PiS to już partia nacjonalistyczna?! Prof. Antoni Dudek nie ma wątpliwości

Sara Osiecka
2026-03-20 21:00

Czy Prawo i Sprawiedliwość to wciąż partia konserwatywna? Według prof. Antoniego Dudka już dawno nie. W programie "Dudek o polityce" politolog stawia tezę, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego porzuciło szacunek do instytucji na rzecz narodowej retoryki, wchodząc w bezpośrednią licytację z Ruchem Narodowym o miano jedynego obrońcy polskiego interesu.

Antoni Dudek

i

Autor: SE/ Paweł Dąbrowski
  • Prof. Antoni Dudek zgadza się z opinią senatora Włosowicza, że PiS oddalił się od klasycznego konserwatyzmu, stając się partią nacjonalistyczną, rywalizującą z Ruchem Narodowym o miano obrońcy polskiego interesu narodowego.
  • Prof. Dudek podkreśla, że istotą konserwatyzmu jest szacunek do instytucji, podczas gdy PiS, w jego ocenie, je demoluje pod pretekstem "dobra narodu", co jest cechą nacjonalizmu. Dla konserwatystów ważna jest tradycja, religia i porządek społeczny w ramach hierarchii instytucji, nie zaś fundamentalne znaczenie narodu jak dla nacjonalistów.
  • Zdaniem politologa, nacjonalizm PiS przejawia się w walce o stanowiska i częstym dodawaniu przymiotnika "narodowy" do instytucji, co partia nazywała "wielką zmianą".

Punktem wyjścia do rozważań prof. Antoniego Dudka stały się słowa senatora Jacka Włosowicza, związanego z Solidarną Polską i PiS, który publicznie zwrócił uwagę na zmianę wektora ideologicznego swojej byłej formacji. To właśnie do jego diagnozy odniósł się politolog w programie „Dudek o polityce”, potwierdzając, że PiS przeszedł ewolucję, która oddaliła go od klasycznego konserwatyzmu. 

Zgadzam się z senatorem Włosowiczem, [...] że PiS przeszedł ewolucję od partii konserwatywnej do nacjonalistycznej i on dziś nie jest konserwatywny. To klasyczna, nacjonalistyczna partia bijąca się z Ruchem Narodowym pana Bosaka o to, kto jest bardziej obrońcą polskiego interesu narodowego - powiedział.

Czym jest konserwatyzm?

Kluczowym elementem analizy prof. Antoniego Dudka jest definicja konserwatyzmu, która w polskim dyskursie bywa spłaszczana wyłącznie do kwestii religijnych.

- Konserwatyzm to nie jest wyłącznie odnoszenie się do znaczenia religii i Kościoła. Istotą konserwatyzmu jest szacunek do instytucji, a nie ich demolowanie, jak to czyni pan prezes Kaczyński. Pan prezes Kaczyński uwielbia demolować instytucje i zdemolował już naprawdę sporo, na czele z wymiarem sprawiedliwości, a to wszystko jakim hasłem? "Dla dobra narodu polskiego". Tak właśnie rozumują nacjonaliści. Dla konserwatystów naród nie jest tak fundamentalnie ważny jak dla nacjonalistów. Dla konserwatystów ważna jest tradycja, religia, porządek społeczny, pewna hierarchia, ale w ramach tej hierarchii instytucje - ocenił.

Ekspert podkreśla, że dla tych konserwatystów naród jest istotny, ale musi funkcjonować w ramach ustalonej hierarchii i stabilnego prawa, którego nie wolno naginać do bieżących potrzeb politycznych. Zdaniem politologa, nacjonalizm w wydaniu PiS skupia się przede wszystkim na walce o stołki i dodawaniu przymiotnika "narodowy" do wielu instytucji, co sami nazywali "wielką zmianą".

W naszej galerii zobaczysz dom Jarosława Kaczyńskiego:

Dom Kaczyńskiego - kostka z PRL
Galeria zdjęć 63
Sonda
Czy zgadzasz się z prof. Antonim Dudkiem?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANTONI DUDEK