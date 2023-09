i Autor: Czarek Sokolowski/AP; Art Service/Super Express

Kampania wyborcza

PiS przegrywa w sondażu z PO. O co spytano Polaków?

"Bezpieczeństwo" to najpopularniejsze słowo tej kampanii, odmieniane przez wszystkie przypadki od lewej do prawej strony polskiej sceny politycznej. SW Research dla rp.pl przeprowadził sondaż i zapytał wyborców o to pod jakimi rządami, której partii Polska byłaby najbezpieczniejsza. Wygląda na to, że strategia retoryki partii rządzącej jest nieskuteczna. Co odpowiedzieli Polacy?