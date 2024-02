PiS odwołuje ważne wydarzenie. Przemysław Czarnek zdradza powód!

Poruszające wyznanie Zbigniewa Ziobry! Ujawnił to najbliższemu posłowi

Znany poseł wysyła Tuska do koleżanki. "Drogi kolego Donaldzie"

Kongres miał się odbyć w sobotę 2 marca w Katowicach. Prezes PiS Jarosław Kaczyński już w listopadzie ogłosił, że wielkie patriotyczne wydarzenia odbędzie się w styczniu. Później jednak wydarzenie zostało przesunięte na luty, a ostatnio na marzec. Okazuje się, że i marcowa data nie dojdzie do skutku. – Zdecydowaliśmy, że kongres odbędzie się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Będzie poświęcony całkowicie sprawom traktatowym i europejskim. Zmiany traktatów miałyby zmienić Unię Europejską w jedno "superpaństwo", chcemy głośno się temu przeciwstawić. Sami uczestnicy kongresu wyrazili więc przekonanie, że lepiej, by kongres odbył się już po wyborach samorządowych – powiedział Wirtualnej Polsce były szef MEN Przemysław Czarnek.

Zobacz: Najnowszy sondaż podniesie ciśnienie Jarosławowi Kaczyńskiemu! Nie tego się spodziewał

To właśnie on, wspierany przez byłego ministra kultury Piotra Glińskiego i dawnego szefa MSZ Zbigniewa Raua, miał zorganizować wydarzenie. - Organizacyjne wsparcie daje nowy sekretarz generalny PiS Piotr Milowański, koordynator kampanii samorządowej PiS – pisało w lutym WP.

Sprawdź: Ministrowie rolnictwa starli się w sprawie rolników! „W ciągu 70 dni nie zrobiliście nic"

Marcowy kongres miał być "inauguracją kampanii wyborczej z prawdziwego zdarzenia", choć zgodnie z planami kierownictwa PiS jego tematyka miała wykraczać po kwestię wyborów samorządowych. Wziąć w nim mieli udział także konserwatywni politycy europejscy. Patriotyczne zjazd miał uzupełnić inne działania PiS, czyli objazd Polski w ramach "Spotkań Wolnych Polaków" oraz nową odsłonę "Akademii Prawa i Sprawiedliwości".

Galeria poniżej: Przemysław Czarnek z żoną

Sonda Czy Przemysław Czarnek byłby dobrym prezydentem? Tak Nie Nie wiem