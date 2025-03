PiS nie ma pieniędzy na kampanię Nawrockiego. Skarbnik PiS nie ukrywa: "Wszystko wydajemy na bieżąco"

Dostali siedem milionów, potrzebują dużo więcej

Do tej pory na kampanię Karola Nawrockiego (42 l.) wpłacono koło 7 milionów złotych. Przelewy wykonało prawie sto tysięcy osób. Z prostego rachunku wynika więc, że średnia wpłata to 70 złotych. - To co wpłacają darczyńcy na bieżąco wydajemy. Głównie na obsługę spotkań Karola Nawrockiego, na banery, czy reklamy internetowe, zrobiliśmy też konferencje programową – wylicza Henryk Kowalczyk.

"Nie próbowaliśmy nawet brać kredytu"

Ze słów skarbnika wynika, że trudno planować kampanijne działania, bo nikt nie wie jaką hojnością wykażą się wyborcy Nawrockiego i jakie tym samym środki będą w dyspozycji sztabu. Wiadomo za to, że pod względem finansowego komfortu i możliwości przepaść dzieli PiS i KO z Rafałem Trzaskowskim (53 l.). Henryk Kowalczyk mówi, że liczy jeszcze na kampanijne emocje, które uruchomią nowe wpłaty. O kredycie nie ma nawet mowy. - Nawet nie próbowaliśmy brać kredytu , to nie miałoby sensu przy zatrzymanej subwencji. Pieniędzy nie dałby nam przecież żaden bank -mówi skarbnik PiS.

Wybory prezydenckie 2025

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie zostały wyznaczone na 18 maja (wtedy odbędzie się pierwsza tura wyborów na prezydenta). Jeśli będzie trzeba, a wiele na to wskazuje, dojdzie do drugiej tury wyborów, która została wyznaczona na 1 czerwca.

