PiS i Solidarna Polska wystartują osobno w wyborach 2023? Jednoznaczna opinia wyborców [SONDAŻ]

Co sądzą wyborcy Zjednoczonej Prawicy o rozłące PiS i Solidarnej Polski?

PiS chce cofnąć część zmian w reformie sądownictwa, która i tak nie przyniosła poprawy funkcjonowania sądów. Dzięki temu Komisja Europejska mogłaby odblokować pieniądze, których potrzebujemy w kryzysie. Nie zgadza się jednak na to koalicjant – Solidarna Polska. Nic dziwnego, że pojawiają się pomysły, aby partie Jarosława Kaczyńskiego (74 l.) i Zbigniewa Ziobry samodzielnie startowały w wyborach parlamentarnych.

Likwidacja programów społecznych i wyższy wiek emerytalny! Minister ostrzega, co się stanie po przegranej PiS

i Autor: SE SONDAŻ Czy PiS powinno wystartować do wyborów razem z Solidarną Polską?

Wyborcy Zjednoczonej Prawicy boją się przegranej

Co na to wyborcy Zjednoczonej Prawicy? 88 proc. z nich uważa, że powinny razem iść do wyborów – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster. – Wyborcy chcą być nadal wyborcami siły rządzącej. Widać wśród nich lęk przed porażką wyborczą. Dotyczy to głównie wyborców socjalnych, którzy obawiają się rządów PO. Słyszeli słowa Donalda Tuska, który chce rozliczać poprzedników – tłumaczy politolog prof. Kazimierz Kik (76 l.).

Czy wyborcy Hołowni chcą wspólnej listy z Tuskiem? Znamy odpowiedź [SONDAŻ SE]

Badanie zostało zrealizowane 28–29 stycznia na próbie 1088 dorosłych Polaków.

Belka nie gryzł się w język: W Zjednoczonej Prawicy się kotłuje, ale spaja ją władza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.