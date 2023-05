PiS będzie miało koalicjanta? Poseł się wygadał

Wszystkie sondaże jasno pokazują, że partia Jarosława Kaczyńskiego wygra jesienne wybory do parlamentu, ale nie będzie w stanie stworzyć samodzielnego rządu. Nic więc dziwnego, że całkiem możliwy jest scenariusz, w którym Prawo i Sprawiedliwość stworzy rząd z Konfederacją. Tymczasem kilka miesięcy przed wyborami niemal przesądzone jest, że poznamy koalicjanta wyborczego ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. - Podpisanie naszej umowy programowej na kolejną kadencję zbliża się dużymi krokami. Ja liczę na to, że to jutro nastąpi - mówił we czwartek, 11 maja poseł Kukiz15 Jarosław Sachajko na antenie Radia WNET. Tym samym zdradził, że w piątek o godzinie 12 dojdzie do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Pawłem Kukizem, którzy mają omawiać wspólny start w wyborach. Poseł Sachajko dodał, że zamierza pojawić się na sobotniej konwencji programowej PiS.

Wybory w Polsce

Już jesienią Polacy po raz kolejny pójdą do urn, by zdecydować, do kogo trafi władza. Najnowsze sondaże wskazują, że na zwycięstwo może liczyć rządzące od ośmiu lat Prawo i Sprawiedliwość, ale nie będzie mogło rządzić samodzielnie. Nie wiadomo natomiast, ile ostatecznie list wyborczych będą mieli do wyboru Polacy - na ten moment pewny jest wspólny start Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050.

