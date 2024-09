Piotr Zgorzelski ostro podsumował Henning-Kloskę! "Nie mieści mi się w głowie"

Pilne wystąpienie Tuska z samego rana! O co chodzi?

Jak w poniedziałek 16 września podczas konferencji zapowiedziała Paulina Henning-Kloska, środki w formie dotacji będą pochodzić z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Pierwsze pieniądze miałyby trafić np. do straży pożarnych, centrów zarządzania kryzysowego i samorządów. Minister dodała, że jej resort chce dołożyć do dotacji pulę ok. 100 mln zł w niskooprocentowanych pożyczkach. Zaznaczyła, że ich oprocentowanie ma być na poziomie 1,5-2 proc.

Piotr Zgorzelski komentuje słowa Pauliny Henning-Kloski

Piotr Zgorzelski, pytany w Radiu Zet o propozycję Hennig-Kloskiej, nie dowierzał, że faktycznie padła.

- Ta propozycja jest na tyle skandaliczna i niewiarygodna, że uznaję ją za fake news. Nie wierzę w to, nie mieści mi się w głowie, żeby w obliczu tragedii narodowej proponować ludziom, którzy utracili dobytek życia pożyczkę. [...] Ciekawe, na ile procent. A może jeszcze żyrantów mają przyprowadzić? Skandal!" – ocenił polityk PSL.

Jego zdaniem taka propozycja w ogóle nie powinna paść, a jeśli padła, to minister powinna się z niej wycofać.

Zaznaczył, że wyasygnowana przez rząd kwota 1 mld zł to tylko początek finansowego wsparcia. - Potężne środki będą uruchomione z rezerwy z budżetu, ale także ze środków unijnych - podkreślił wicemarszałek Sejmu.

Zgorzelski powiedział też, że nie będzie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu - jego zwołanie brał w poniedziałek pod uwagę marszałek izby Szymon Hołownia. "Wszystkie sprawy związane ze stanem (klęski żywiołowej - PAP) oraz środkami, mogły być przyjęte na posiedzeniu rządu" – zaznaczył polityk PSL. Dodał, że jeśli będzie taka potrzeba, to Sejm jest gotów zebrać się w 24 godziny.

Premier o pomocy dla powodzian

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek, że powodzianie mogą liczyć na 10 tys. zł pomocy doraźnej (8 tys. zł na podstawie ustawy o pomocy społecznej i 2 tys. zł na zasiłku powodziowego), a także do 100 tys. zł na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych oraz do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych.

