Sedno sprawy 24.1.2023

Piotr Müller o Leopardach. Kiedy trafią na Ukrainę?

Przede wszystkim w dyplomacji chodzi o to aby być skutecznym i my chcemy mieć pewność kanałami dyplomatycznymi, że taka zgoda zostanie wyrażona ale widzimy już pierwsze deklaracje ze strony MSZ niemieckiego, ale przede wszystkim ważniejsza część, czyli to żeby zbudować koalicję państw, która skieruje taki wniosek. My - tak jak pan wie jesteśmy liderami w tej koalicji - stwierdził w "Sednie sprawy" rzecznik rządu Piotr Müller, który pytany był o wniosek do niemieckiego rządu w sprawie Leopardów, które chcemy wysłać na Ukrainę.