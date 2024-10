Piotr Jabłoński rezygnuje. Był dyrektorem Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom jest wyspecjalizowaną agendą ministra zdrowia. Dr n. med. Piotr Jabłoński jest specjalistą zdrowia publicznego. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia a także certyfikowane szkolenie specjalizacyjne Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. Doktoryzował się na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tytuł magistra zdobył na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jabłoński jako dyrektor KCPU wywiadzie dla PAP w lipcu 2022 r. mówił m.in. o potrzebie opracowania kompleksowej reformy lecznictwa uzależnień. Podkreślał, że "szatkowanie" systemu uzależnień na poszczególne grupy substancji, a szczególnie kwestii związanych z uzależnieniami behawioralnymi, jest działaniem na niekorzyść pacjentów.

AFERA Z ALKO-TUBKAMI

KCPU powstało w roku 2022 w wyniku połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Media w ostatnim czasie informowały o sprzedawanym w sklepach alkoholu w tubkach, do złudzenia przypominających opakowania musów owocowych. Do tej sprawy odniósł się we wtorek premier Donald Tusk. "Skupimy się na tym, aby znaleźć skuteczną metodę, aby zablokować ten proceder związany z alkoholowymi saszetkami. Dzisiaj będziemy mieli pewność, jakie konsekwencje personalne będą wobec osób, które nie wykazały się odpowiednią czujnością w ostatnich dniach" - zapowiedział.

Wypowiedź Premiera Donalda Tuska przed rozpoczęciem Rady Ministrów