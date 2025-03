Pilne! Zełenski chce rozmów pokojowych! Nowy zwrot w ukraińskiej strategii?

Wniosek o areszt Zbigniewa Ziobry trafił do sądu. Komisja ds. Pegasusa ma plan

Czy to początek końca wojny?

Wołodymyr Zełenski nie tylko wyraził wolę negocjacji, ale również nakreślił pierwsze kroki, które mogą prowadzić do rozejmu. Propozycja obejmuje wymianę jeńców oraz wstrzymanie działań powietrznych i morskich. Mowa o zakazie użycia rakiet, dronów dalekiego zasięgu, bomb wymierzonych w infrastrukturę krytyczną i cywilną. Kluczowy warunek? "Jeżeli Rosja podejmie analogiczne działania, możemy mówić o realnym początku procesu pokojowego" – podkreślił Zełenski.

Współpraca z USA kluczem do stabilizacji?

Ukraiński przywódca jednoznacznie wskazał na rolę Stanów Zjednoczonych w tym procesie. „Bez wsparcia USA trudno mówić o stabilności regionu” – zaznaczył, dodając, że docenia pomoc Waszyngtonu, w tym dostawy broni w przeszłości. Wspomniał także o kluczowym momencie: „Nie zapominamy, kto dostarczył nam systemy Javelin – to krok, który miał realne znaczenie dla naszej obronności” – powiedział, co może być sygnałem chęci ocieplenia relacji z administracją amerykańską.

Przeprosiny za spięcie w Białym Domu

Zełenski odniósł się również do ostatniego incydentu podczas spotkania z Donaldem Trumpem w Białym Domu. „Nasza rozmowa nie przebiegła tak, jak powinna. Ubolewam nad tym i uważam, że czas to naprawić” – napisał na platformie X. Z jego słów wynika, że Kijów chce ponownie zacieśnić współpracę z USA. Chce również uniknąć nieporozumień na najwyższym szczeblu. Czy opinia prezydenta Polski dała mu do myślenia? Andrzej Duda wyraził głęboką nadzieję, na porozumienie przywódców obu państw i stwierdził, że tylko Stany Zjednoczone są w stanie zakończyć tę wojnę.

Geopolityczne implikacje: realna szansa na przełom czy polityczna kalkulacja?

Deklaracja Zełenskiego wywołała falę spekulacji. Czy Ukraina rzeczywiście dąży do zakończenia wojny, czy to element większej gry dyplomatycznej? W obliczu zmieniającej się dynamiki geopolitycznej, każde posunięcie Kijowa nabiera nowego znaczenia. Od rosnącej roli Rosji na arenie międzynarodowej po wyzwania stojące przed Zachodem. Czy rzeczywiście jesteśmy świadkami początku procesu pokojowego, czy raczej taktycznego manewru? Odpowiedź na to pytanie może określić przyszłość całego regionu.

Poniżej galeria zdjęć: USA Chicago. Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace. None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025

Express Biedrzyckiej - Krystyna Kurczab-Redlich | 2025 03 04 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.