PILNE: Ukraina dogadała się ze Stanami Zjednoczonymi

Prezydent Ukrainy nie zgodził się na forsowaną w ostatnich tygodniach przez Waszyngton umowę zakładającą przejęcie przez USA połowy dochodów z wydobycia ukraińskich zasobów naturalnych, w tym metali ziem rzadkich, jako rekompensaty za dotychczasową pomoc w wojnie obronnej z Rosją. W projekcie nie było żadnych konkretnych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa, które - zdaniem Zełenskiego - muszą być warunkiem porozumienia Trump zareagował złością na odmowę ukraińskiego przywódcy. Według mediów Waszyngton wywiera presję na Kijów, by przyjąć porozumienie, grożąc m.in. zablokowaniem dostępu ukraińskiego wojska do systemu łączności satelitarnej Starlink. Jak jednak podał 25 lutego "Financial Times", między Kijowem a Waszyngtonem, doszło do przełomu. Z umowy miały bowiem zniknąć najbardziej surowe żądania Stanów Zjednoczonych. Wszystko wskazuje więc na to, że w najbliższych dniach powinniśmy być świadkiem podpisaniem stosownych dokumentów.

Wcześniej, zarówno strona amerykańska jak i ukraińska wysyłały sygnały mówiące o tym, że podpisanie umowy jest coraz bliżej.

Prezydent Francji w Stanach Zjednoczonych

Wczoraj w Białym Domu gościł prezydent Francji, który rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jak później przekonywał, umowa dotycząca wydobycia rzadkich metali, na pewno wzmocni bezpieczeństwo Ukrainy. - Najpierw potrzebujemy rozejmu. Myślę, że można go zawrzeć w nadchodzących tygodniach. Plan powinien wyglądać następująco: negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Rosją oraz między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą - powiedział Emmanuel Macron w stacji Fox News.

Francja i Wielka Brytania zadeklarowały, że są skłonne wysłać żołnierzy do pilnowania ewentualnego zawieszenia broni na Ukrainie.

