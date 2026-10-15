PILNE! Trzy nowe weta prezydenta Karola Nawrockiego. Jedno to nowela Kodeksu wyborczego

Weto noweli Kodeksu wyborczego

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w czwartek nowelizację Kodeksu wyborczego, która przewidywała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów czy zmianę tworzenia obwodów głosowania. Uzasadniając tę decyzję, w nagraniu na portalu X, powiedział, że „nie można wprowadzać głębokich zmian w administracji wyborczej, bez przekonującej analizy ich skutków” oraz że „nie można wywoływać” zmianami „emocji społecznych” oraz „zmieniać reguł gry na zaledwie jedne rok przed wyborami parlamentarnymi”.

Zawetowana przez prezydenta nowelizacja była przyjęta przez Sejm 4 września tego roku. Senat przegłosował ją zaś pod koniec września. Jednym z głównych założeń ustawy była reforma liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Zgodnie z brzmieniem przyjętej noweli Państwowa Komisja Wyborcza co roku do 30 listopada ogłaszałaby w drodze obwieszczenia liczbę posłów wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Jeśli PKW nie dopełniłaby tego obowiązku, uchwałę w tej sprawie podejmowałby Naczelny Sąd Administracyjny. Ustalanie obowiązującej normy przedstawicielskiej wybieranych posłów w okręgach wyborczych miało – zgodnie z zawetowanymi przepisami - odbywać się na podstawie danych z Centralnego Rejestru Wyborców; według stanu na koniec trzeciego kwartału roku, w którym ogłasza się obwieszenie dotyczące liczby posłów wybieranych w każdym okręgu.

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Zdaniem Nawrockiego nowelą „zamiast jasnego zapisania podziałów mandatów w ustawie, wprowadzono mechanizm przesuwania mandatów między okręgami w drodze urzędniczego obwieszczenia” PKW. - Wybory są fundamentem demokracji. Ich reguły muszą być jasne, stabilne i budzić zaufanie obywateli – uzasadniał prezydent w oświadczeniu na X.

Nowela wprowadzała też zmiany w tworzeniu obwodów głosowania. Zgodnie z obecnymi przepisami, obwód ten można utworzyć dla maksymalnie 4 tys. mieszkańców. Nowelizacja zmniejszała tę maksymalną liczbę do 3 tysięcy. Zmiany dotyczyły też osób zasiadających w okręgowych komisjach wyborczych. Zgodnie z obecnymi przepisami w komisjach zasiadają osoby mające wykształcenie wyższe prawnicze i rękojmię należytego pełnienia tej funkcji – bez wymogu wykonywania określonego zawodu. Nowela precyzowała, że w skład okręgowej komisji wyborczej wchodziłoby od 4 do 10 osób powoływanych spośród sędziów lub osób wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego albo notariusza.

Oświadczenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego 🇵🇱 https://t.co/RpCmc4dtlo— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) October 15, 2026

Weto ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Prezydent Nawrocki podkreślił, że Polska powinna wykonywać swoje zobowiązania międzynarodowe, ale „musi to czynić w sposób zgodny z konstytucyjnym porządkiem państwa i zasadą niezależności sądów”. W ocenie prezydenta Nawrockiego zawetowana ustawa „w sposób świadomy i celowy” nie zwierała „żadnego mechanizmu określającego postępowanie w sytuacji, gdy wykonanie orzeczenia ETPC pozostaje w bezpośredniej sprzeczności” z polską Konstytucją i przyznawała szefowi MSZ „bezprecedensowe prawo wpływu na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości – w tym żądania akt sądowych wobec sądów, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego”.

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Zdaniem prezydenta „sztywny mechanizm automatycznego egzekwowania środków tymczasowym ETPC, zagrażał też paraliżem działań polskich służb mundurowych, chroniących nasze granice”. - Odmowa podpisania ustawy zatrzymuje próbę stworzeniu ustawowej ścieżki do podważania statusu polskich sędziów oraz wyroków sądów krajowych pod pretekstem wdrażania rozstrzygnięć międzynarodowych - dodał Nawrocki.

Galeria poniżej: Karol Nawrocki z żoną na historycznych rozmowach na Filipinach

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Weto ustawy regulującej postępowania ws. reklamy politycznej

W tym przypadku - jak przekonywał prezydent - przepisy stwarzały ryzyko nadmiernej ingerencji urzędników w debatę publiczną oraz nakładania wysokich kar za wypowiedzi uznane za reklamę polityczną. Karol Nawrocki wskazał również na zagrożenie dla swobody wypowiedzi dziennikarzy, organizacji społecznych i obywateli.

Co podpisał prezydent?

Z opublikowanego komunikatu wynika, że Karol Nawrocki podpisał w czwartek osiem ustaw. Mowa o:

Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta (numer druku sejmowego - 2799);Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego - 2821);Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (numer druku sejmowego - 2837);Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (numer druku sejmowego 2839);Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (numer druku sejmowego 2866);Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (numer druku sejmowego - 3028);Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (numer druku sejmowego - 3099);Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 3102).

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