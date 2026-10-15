Szymon Hołownia "bardzo chce wyjechać" z Polski. Nawrocki i Sikorski mają być "za"!

Szymon Hołownia po przegranych wyborach prezydenckich i nieudanej próbie objęcia funkcji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców nadal szuka dla siebie nowej roli w polityce.

Mimo niedawnych spekulacji o wejściu do rządu, obecny wicemarszałek Sejmu ubiega się obecnie o stanowisko ambasadora RP w Watykanie.

Jego nominacja ma duże szanse na realizację ze względu na poparcie szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz brak sprzeciwu ze strony prezydenta Karola Nawrockiego.

Hołownia planuje wyjazd z Polski

Przypominamy, że po przegranej w wyborach prezydenckich tymczasowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia rozczarował się polityką. Mówiło się, że może zostać ambasadorem w Waszyngtonie, ale sam zainteresowany kandydował na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). W ramach promocji swojej kandydatury Hołownia odbył szereg wizyt zagranicznych i rozmów dyplomatycznych, budując koalicję poparcia wśród państw członkowskich ONZ. Bezskutecznie.

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Poparcie ministra i prezydenta

Od listopada 2025 r. były lider Polski 2050 jest wicemarszałkiem Sejmu i wciąż szuka dla siebie nowej drogi. Niedawno pojawiły się plotki, że może wejść do rządu. To nieaktualne, bo okazuje się, że Hołownia ma inny cel – fotel ambasadora RP w Stolicy Apostolskiej. – Szymon bardzo chce wyjechać do Watykanu. Dobrze by się tam odnalazł – mówi nam jeden z polityków Polski 2050.

W kontekście potencjalnej misji w Watykanie, zwraca się uwagę na ostatnie zaostrzenie stanowiska Hołowni w sprawach światopoglądowych – jego deklarowany opór wobec projektów liberalizujących aborcję. Jest to interpretowane jako powrót do bardziej konserwatywnego profilu, co harmonizowałoby z misją dyplomatyczną przy Stolicy Apostolskiej.

Kandydaturę Hołowni ma dobrze oceniać wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Ponieważ polityk ma też dobre relacje z prezydentem, Karol Nawrocki nie będzie blokował jego wyjazdu na placówkę w Rzymie.

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Warto nadmienić, że Ambasada Polski przy Stolicy Apostolskiej pozostaje bez stałego ambasadora od sierpnia, kiedy misję zakończył Adam Kwiatkowski.

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