Pilne spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Duda interweniuje w sprawie Skrzypek!

– Na korytarzu prokurator oznajmił mi, że nie zostanę dopuszczony do czynności. Wskazałem na zły stan zdrowia pani Barbary oraz fakt, że obecni byli pełnomocnicy zawiadamiającego, co mogło być odbierane jako presja. Nie zmieniło to decyzji prokuratora – napisał w oświadczeniu adwokat Gotkowicz.