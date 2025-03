Pilne spotkanie na Nowogrodzkiej. Przyjechał Karol Nawrocki

Duda z pilnym wnioskiem do NATO. Chce większych wydatków na obronność

Autor:

Prezes IPN Karol Nawrocki wziął udział w posiedzeniu klubu parlamentarnego PiS, zwołanym przez Mariusza Błaszczaka na polecenie Jarosława Kaczyńskiego. Spotkanie rozpoczęło się wieczorem w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej Jak podawał serwis wp.pl, kandydat popierany przez PiS na prezydenta ma na klubie parlamentarnym wygłosić przemówienie do posłów i senatorów. Spotkanie zwołano pilnie, obecność wszystkich posłów PiS jest obowiązkowa, dlatego na Nowogrodzką przyjechali autokarami. Według wp.pl - spotkanie ma dotyczyć kampanii wyborczej. Kierownictwo PiS - a także sztab wyborczy kandydata na prezydenta - oczekuje od parlamentarzystów maksymalnej aktywności w terenie.

— "Gościliśmy kandydata obywatelskiego Karola Nawrockiego. To była dobra okazja, by dokonać analizy ostatnich miesięcy i zmotywować się do dalszej pracy" — powiedział Rafał Bochenek w trakcie konferencji prasowej po spotkaniu. — " Rozmawialiśmy o finansowaniu kampanii, gdyż mierzymy się z gigantycznymi problemami, bo rząd nielegalnie pozbawił nas finansowania — dodał.

Z kolei szef kampanii wyborczej Nawrockiego Paweł Szefernaker powiedział, że - "Posłowie PiS trafią do każdej gminy z programem kandydata".

Sonda Gdyby w drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzyli się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, na kogo oddał(a)byś swój głos? Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki Nie wiem / waham się Nie zamierzam głosować