Pilne narady u Tuska. W piątek kluczowa decyzja?

Donald Tusk wczoraj odwiedził Wrocław i osiedle Jagodno, gdzie wyborcy czekali do 3. w nocy, by móc oddać głos. Lider Koalicji Obywatelskiej zapewnił, że szczegóły umowy koalicyjnej są dopięte. Poinformował również, że tego samego wieczoru musi wracać do Warszawy, by porozmawiać ze swoimi przyszłymi koalicjantami. Tego samego wieczoru Andrzej Duda poinformował, że powierzy misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Wydaje się jednak przesądzone, że to Donald Tusk będzie nowym premierem, bo to koalicja Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy ma większość w Sejmie. Wiadomo, że najbliższe dni lider PO spędzi na ostatecznych rozmowach z przedstawicielami opozycyjnych ugrupowań.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Tusk ma odbyć jeszcze rozmowy z liderami pozostałych koalicji. - Planowane są rozmowy dwustronne. Donald Tusk będzie się spotykał osobno z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Szymonem Hołownią i Włodzimierzem Czarzastym. Tam ostatecznie zostaną rozstrzygnięte wszystkie szczegóły - twierdzi informator WP.

Przypomnijmy, że nowy Sejm zbierze się w poniedziałek, 13 listopada. Obrady poprowadzi Marek Sawicki, którego Andrzej Duda poprosił o objęcie funkcji marszałka seniora.

.@donaldtusk na Jagodnie: Te kilka godzin tej solidarności i wzajemnej pomocy tutaj, było tak różne od tych ośmiu ostatnich lat w Polsce. Od tej ciemności i upadku wzajemnej życzliwości. Dziękuję Wam za to!— PlatformaObywatelska (@Platforma_org) November 6, 2023