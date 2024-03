PILNE! Jacek Kurski będzie w tarapatach? Jest zawiadomienie do prokuratury

Przez 100 dni nowy rząd Donalda Tuska skupił się mocno na rozliczeniu poprzedników. Jednak jak się okazuje podejmowane są kolejne kroki. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz powiadomił w portalu społecznościowym X, że złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie Jacka Kurskiego, byłego szefa TVP: - Złożyłem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego - napisał Sienkiewicz.

Swoją myśl rozwiną w ostrych słowach pod adresem Jacka Kurskiego: - Były prezes TVP zniszczył publiczną instytucję i doprowadził do degradacji jej misji, jaką jest rzetelna, obiektywna i dostępna dla każdej Polki i Polaka informacja o najważniejszych sprawach w kraju - skomentował Sienkiewicz.

Przypomnijmy, że Jacek Kurski, dawniej polityk PiS, został prezesem Telewizji Polskiej dwukrotnie. Pierwszy raz był prezesem TVP w okresie od stycznia 2016 r. do marca 2020 r., a drugi raz od sierpnia 2020 r. do września 2022 r. Następnie trafił do Banku Światowego i pracował w Radzie Dyrektorów Banku Światowego. Bank Światowy to instytucja finansowa zrzesza łącznie 189 krajów członkowskich w celu zapewnienia długofalowego wzrostu gospodarczego i zmniejszenia ubóstwa w krajach rozwijających się poprzez różne dotacje czy niskobudżetowe pożyczki.

