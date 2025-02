PILNE! Były rzecznik Dudy zatrzymany przez CBA

Tajna narada u Tuska. Szokujące, co tam się działo!

Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra - Członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych podał, że były rzecznik prezydenta, Błażej Spychalski został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura antykorupcyjnego. Było to zorganizowane na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, a doszło do to w Katowicach:

- Dziś rano na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego d/s Przestępczość Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach agenci CBA zatrzymali Błażeja S., byłego rzecznika prasowego Prezydenta RP, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Po zakończeniu czynności procesowych mężczyzna zostanie przewieziony do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem CBA w sprawie nieprawidłowości Collegium Humanum - napisał Jacek Dobrzyński.

Od października 2021 Spychalski był doradcą zarządu PKN Orlen S.A., a od 1 stycznia 2023 do 12 lutego 2024 był członkiem zarządu GAZ-SYSTEM S.A. w randze wiceprezesa. Wcześniej działał w Pałacu Prezydenckim, od 7 września 2018 r. do 30 września 2021 r. pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Z dniem 1 października 2021 r. został powołany na Doradcę Społecznego Prezydenta RP.

