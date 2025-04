i Autor: PAP/Lech Muszyński, PAP

Co to oznacza?

PILNE! Będzie relokacja wojsk USA z Jasionki. Decyzje zapadły

Jak podała PAP: dowództwo armii USA w Europie i Afryce ogłosiło planową relokację amerykańskiego personelu i sprzętu wojskowego z Jasionki do innych miejsc w Polsce. Co to oznacza? Gdzie trafią żołnierze i sprzęt w ramach relokacji? Głos zabrał prezydent Andrzej Duda.