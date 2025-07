Pilna konferencja premiera. Donald Tusk zwrócił się do nowych ministrów tuż przed posiedzeniem Sejmu

Donald Tusk zobowiązał ministrów do podjęcia działań na rzecz uproszczenia systemu podatkowego i prowadzenia biznesu w Polsce. Podkreślił, że celem jest uczynienie Polski krajem o jednym z najprostszych systemów podatkowych w Europie.

- Jednym z zadań, o których rozmawialiśmy przed posiedzeniem - i wiem, że jest to bardzo ambitny zamiar i do tej pory to się nikomu nie udało, ale róbmy rzeczy niemożliwe - jest uproszczenie systemu podatkowego w Polsce. Nie zrobimy tego w tydzień, zdaję sobie sprawę, ale chciałbym, żeby Polska była, jeśli chodzi o ten wymiar konkurencyjności gospodarki nie w czubie państw, które mają najbardziej skomplikowany system prowadzenia biznesu, w tym system podatkowy, tylko jeden z najprostszych - na tyle, na ile to jest możliwe - powiedział premier.

Premier zaapelował do ministrów o aktywną rolę w procesie deregulacji w swoich resortach, przestrzegając przed nadmierną regulacją.

- Musicie przejąć tę energię, którą dali nam nasi społeczni partnerzy w procesie deregulacji, i sami musicie zacząć pilnować deregulacji u siebie w resortach - zwrócił się do członków rządu.

Podkreślił, że należy monitorować proces tworzenia prawa, aby uniknąć zastępowania usuwanych przepisów nowymi, bardziej skomplikowanymi.

- Każda z pań i panów ministrów ma zadanie przygotowania kolejnych pakietów deregulacyjnych oraz monitorowania tego, co rodzi się w głowach urzędników. To znaczy, żeby w miejsce usuwanych przepisów nie pojawiały się nowe, jeszcze bardziej skomplikowane - dodał polityk.

Tusk zwrócił się do Żurka

Donald Tusk odniósł się do roli nowo powołanego szefa MS, Waldemara Żurka, podkreślając potrzebę silnego Prokuratora Generalnego w celu przyspieszenia rozliczeń.

- Umówiliśmy się z panem Waldemarem Żurkiem, (...) że dziś Polska potrzebuje także silnego prokuratora generalnego - podkreślił premier.

Wyjaśnił, że chodzi o sprawne wykonywanie władzy prokuratorskiej w celu przyspieszenia kwestii rozliczeń i przywracania poczucia sprawiedliwości.

- Chodzi także o to, żeby wykonywać władzę prokuratora generalnego tam, gdzie to jest pożądane, potrzebne i możliwe, żeby przyspieszyć kwestie rozliczeń i przywracania też poczucia sprawiedliwości - powiedział. - Nie będzie świętych krów i będziemy trzymać kciuki za pana ministra Żurka w jego walce, a wiemy, jaki jest determinowany, żeby ludzie w Polsce zobaczyli, że sprawiedliwość dopadnie każdego, który robi złe rzeczy - dodał.

Sprawa modułowych reaktorów jądrowych

Premier Tusk wyraził nadzieję na podjęcie kierunkowej decyzji w sprawie średnich modułowych reaktorów jądrowych jeszcze tego lata.

- Liczę na to, że jeszcze tego lata rząd podejmie kierunkową decyzję dotyczącą średnich modułowych reaktorów jądrowych - powiedział.

Zwrócił się do ministra energii Miłosza Motyki o przedstawienie precyzyjnego planu działania w tej kwestii.

Premier przypomniał również o trwających pracach nad budową dużej elektrowni jądrowej oraz o planach dotyczących lokalizacji drugiej takiej inwestycji. Zaznaczył, że pierwsze turbiny wiatrowe na Bałtyku są właśnie instalowane.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Sonda Czy Twoim zdaniem rekonstrukcja rządu będzie mieć wpływ na pracę polityków? Tak Nie Nie wiem